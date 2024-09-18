Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий

Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов.



С момента запуска инициативы "Москва помогает" жители столицы собрали свыше 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые направляются в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи москвичей и 597 организаций внесли свой вклад, передав в пункты приема продукты питания, одежду, детские вещи и другие необходимые предметы.

"Из Москвы уже отправлено более 1,47 тысячи тонн гуманитарного груза в различные регионы. Каждая небольшая помощь улучшает жизнь людей. Тысячи москвичей ежедневно участвуют в акции "Москва помогает": кто-то приносит вещи самостоятельно, а кто-то становится волонтером штаба", — отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

В столице функционирует 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости в рамках данной акции, большинство из которых открыты ежедневно с 10:00 до 19:00. Информацию о местоположении и времени работы штабов можно найти на сайте акции, где можно выбрать ближайший пункт.



Жители Москвы могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, который организован в штабах "Москва помогает". Также в волонтерских центрах "Доброе место" до 30 сентября проходит сбор канцелярских товаров для школьников на новых территориях в рамках акции "Соберем ребенка в школу".



Все передаваемые товары должны быть новыми и находиться в цельной упаковке, а одежда — с бирками.

Что москвичи приносят в штабы "Москва помогает"

Основную часть гуманитарной помощи составляют продукты питания. Волонтеры упаковывают в коробки рис, гречку, манку, пшено и другие крупы, а также макароны, подсолнечное масло, консервы (мясные, овощные и рыбные), лапшу, супы и каши быстрого приготовления, сахар, конфеты, кофе, хлебцы, сухари, сушки и печенье. Москвичи уже передали более 1,1 миллиона единиц этих товаров.



Для детей было собрано более 700 тысяч необходимых предметов. Среди них каши, соки, молочные смеси для малышей, злаковые батончики, фруктовое, мясное и овощное питание в баночках, пюре в пластиковых пакетах с крышечкой, а также подгузники, пеленки, влажные салфетки, присыпки, шампуни и кремы. Для учебы и творчества было упаковано свыше 960 тысяч канцелярских принадлежностей — ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы, тетради и другие товары.



В пункты сбора поступило более 554,2 тысячи единиц гигиенических принадлежностей. Это зубные щетки и пасты, шампуни и бальзамы для волос, бумажные салфетки и платочки, кремы для рук и лица, ватные диски, а также средства индивидуальной гигиены для женщин и бритвенные станки. Для обустройства быта было собрано более 195,5 тысячи единиц стирального порошка, средств и губок для мытья посуды, твердого и жидкого мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и одноразовой пластиковой посуды.



Кроме того, москвичи передали более 302 тысяч единиц новой одежды и обуви с бирками, свыше 110,7 тысячи средств индивидуальной защиты и более 36,4 тысячи предметов домашнего обихода — подушек, одеял, комплектов постельного белья и полотенец. Не забыли и о животных из приютов: было собрано свыше 13,4 тысячи единиц корма, медикаментов и других необходимых вещей.

Как волонтеры оказывают помощь

Для организации работы пунктов был создан волонтерский корпус, в который уже вошло более 15,6 тысячи человек. Каждый день они принимают товары от москвичей, проверяют сроки годности, сортируют их по категориям, упаковывают в коробки и подготавливают гуманитарные грузы к отправке.



В штабы приходят волонтеры разных возрастов и профессий: студенты, педагоги, сотрудники столичных предприятий, социальных учреждений и многие другие. Участники акции "Москва помогает" представляют собой большую семью неравнодушных людей. Чтобы стать волонтером и присоединиться к команде "Москва помогает", необходимо зарегистрироваться на сайте. Набор в добровольческий корпус осуществляется ежедневно, и любой желающий в возрасте от 14 лет может стать его частью.



Если у вас есть вопросы о необходимых товарах или о графике работы штабов, вы можете обратиться на горячую линию по телефону: +7 499 170-02-25, ежедневно с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию о волонтерстве и сборе гуманитарной помощи можно найти на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", а также на его странице в социальной сети "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

