Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Среда 18 сентября

15:42Алсу намерена делить имущество с Абрамовым на международном уровне 15:01Тест: угадай советский фильм по кадру с героем на пляже у моря 14:23Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва 13:18Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой 12:02Вопрос на 5 миллионов: Жуков атаковал наживающегося на его наследии двойника 10:51Харламов стал совсем другим человеком после свадьбы с Ковальчук 09:04Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка 08:21Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!" 06:23Милла Йовович внезапно объявилась после долгой пропажи и сделала заявление 03:0161-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью 00:12Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания 20:5043-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз 19:40Поклонники беспокоятся: у мужа Королевой появилась длинноногая муза 18:59Жена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке 18:16Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали? 16:55Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино 16:31Фаворит Пугачевой выдал причину ее размолвки с Киркоровым 15:44"Пожалуйста, не разводитесь": Сергей Жуков раскрыл правду о взаимоотношениях в семье 15:17 В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы 14:50Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность 14:46Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой 12:19Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену 11:03Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала 09:30"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери 09:19Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь 06:19"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами 03:43Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее 00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 18:13Осенний тест: как хорошо вы помните знаменитые стихотворения русских классиков 17:41Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 16:52Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция 16:37Федор Достоевский: грешник и развратник или гений? 16:02Покинувшая Россию Валерия воссоединилась со своим сыном 13:44Тест: угадай известную советскую книгу по первому предложению 12:33Варлей откровенно рассказала о перенесенной травме из-за жуткой травли 11:49Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий

Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий

Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов.

С момента запуска инициативы "Москва помогает" жители столицы собрали свыше 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые направляются в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи москвичей и 597 организаций внесли свой вклад, передав в пункты приема продукты питания, одежду, детские вещи и другие необходимые предметы.

"Из Москвы уже отправлено более 1,47 тысячи тонн гуманитарного груза в различные регионы. Каждая небольшая помощь улучшает жизнь людей. Тысячи москвичей ежедневно участвуют в акции "Москва помогает": кто-то приносит вещи самостоятельно, а кто-то становится волонтером штаба", — отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

В столице функционирует 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости в рамках данной акции, большинство из которых открыты ежедневно с 10:00 до 19:00. Информацию о местоположении и времени работы штабов можно найти на сайте акции, где можно выбрать ближайший пункт.

Жители Москвы могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, который организован в штабах "Москва помогает". Также в волонтерских центрах "Доброе место" до 30 сентября проходит сбор канцелярских товаров для школьников на новых территориях в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

Все передаваемые товары должны быть новыми и находиться в цельной упаковке, а одежда — с бирками.

Что москвичи приносят в штабы "Москва помогает"

Основную часть гуманитарной помощи составляют продукты питания. Волонтеры упаковывают в коробки рис, гречку, манку, пшено и другие крупы, а также макароны, подсолнечное масло, консервы (мясные, овощные и рыбные), лапшу, супы и каши быстрого приготовления, сахар, конфеты, кофе, хлебцы, сухари, сушки и печенье. Москвичи уже передали более 1,1 миллиона единиц этих товаров.

Для детей было собрано более 700 тысяч необходимых предметов. Среди них каши, соки, молочные смеси для малышей, злаковые батончики, фруктовое, мясное и овощное питание в баночках, пюре в пластиковых пакетах с крышечкой, а также подгузники, пеленки, влажные салфетки, присыпки, шампуни и кремы. Для учебы и творчества было упаковано свыше 960 тысяч канцелярских принадлежностей — ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы, тетради и другие товары.

В пункты сбора поступило более 554,2 тысячи единиц гигиенических принадлежностей. Это зубные щетки и пасты, шампуни и бальзамы для волос, бумажные салфетки и платочки, кремы для рук и лица, ватные диски, а также средства индивидуальной гигиены для женщин и бритвенные станки. Для обустройства быта было собрано более 195,5 тысячи единиц стирального порошка, средств и губок для мытья посуды, твердого и жидкого мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и одноразовой пластиковой посуды.

Кроме того, москвичи передали более 302 тысяч единиц новой одежды и обуви с бирками, свыше 110,7 тысячи средств индивидуальной защиты и более 36,4 тысячи предметов домашнего обихода — подушек, одеял, комплектов постельного белья и полотенец. Не забыли и о животных из приютов: было собрано свыше 13,4 тысячи единиц корма, медикаментов и других необходимых вещей.

Как волонтеры оказывают помощь

Для организации работы пунктов был создан волонтерский корпус, в который уже вошло более 15,6 тысячи человек. Каждый день они принимают товары от москвичей, проверяют сроки годности, сортируют их по категориям, упаковывают в коробки и подготавливают гуманитарные грузы к отправке.

В штабы приходят волонтеры разных возрастов и профессий: студенты, педагоги, сотрудники столичных предприятий, социальных учреждений и многие другие. Участники акции "Москва помогает" представляют собой большую семью неравнодушных людей. Чтобы стать волонтером и присоединиться к команде "Москва помогает", необходимо зарегистрироваться на сайте. Набор в добровольческий корпус осуществляется ежедневно, и любой желающий в возрасте от 14 лет может стать его частью.

Если у вас есть вопросы о необходимых товарах или о графике работы штабов, вы можете обратиться на горячую линию по телефону: +7 499 170-02-25, ежедневно с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию о волонтерстве и сборе гуманитарной помощи можно найти на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", а также на его странице в социальной сети "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 16:22
Фото: mskagency.ru

Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва

Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва
На первом заседании Московской городской думы VIII созыва была утверждена структура и избран новый руководящий состав органа законодательной власти. Председателем думы стал Алексей Шапошников, заслуженный юрист России, который был предложен фракцией "Единая Россия". В своем выступлении он отметил, что предстоящая работа будет проходить в условиях серьезных вызовов, таких как санкционное давление и проведение специальной военной операции.

В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы

В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы
Сергей Собянин поделился новыми подробностями о реконструкции знаменитого спорткомплекса "Олимпийский". Этот проект, который активно реализуется, направлен на создание многофункционального пространства, способного удовлетворить потребности как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха, а также культурных мероприятий. Новый комплекс будет состоять из четырех основных зданий, три из которых будут соединены стилобатом.

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность
В ближайшие недели депутаты Московской городской Думы (МГД) начнут обсуждение проекта бюджета столицы на 2025–2027 годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что работа МГД играет ключевую роль в жизни города, так как ежегодно парламент принимает около 40 различных законов, среди которых наиболее значимым является городской бюджет.

Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино"
14 и 15 сентября в кинопарке "Москино" прошли насыщенные выходные, которые привлекли как жителей столицы, так и туристов. Гости имели возможность посетить уникальные места съемок известных фильмов, таких как "ГДР", "Враг у ворот" и "Постучись в мою дверь в Москве". Прогулки по натурным площадкам, которые не использовались в съемках в эти дни, позволили участникам погрузиться в атмосферу кинематографа.

В Подмосковье робот Светлана поможет отменить запись к врачу

В Подмосковье робот Светлана поможет отменить запись к врачу
Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика" получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве. По сообщению ведомства, через робота Светлану жители Подмосковья теперь смогут отменить запись на прием к врачу.

Выбор читателей

16/09Пнд"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 16/09ПндГригорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 17/09ВтрПоразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино 17/09ВтрТест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой 16/09ПндТатьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 17/09ВтрЖена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке