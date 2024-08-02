В "Сколкове" на форуме-фестивале "Москва 2030" появилась 145-метровая горка

С 1 августа по 8 сентября инновационный центр "Сколково" будет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На площадке появилась 145-метровая горка.



В "Сколкове" для гостей подготовили настоящий зимний город. Здесь можно будет покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании. Центром стала 145-метровая горка с двумя спусками по противоположным сторонам, а также четырехполосной трассой для тюбинга, склоном для катания на лыжах и сноуборде.



Специальное покрытие не деформируется летом и сохраняет безупречное скольжение, поэтому искусственная горка похожа на настоящий зимний склон. Горнолыжная и тюбинговая трассы рассчитаны на группы до пяти человек. Кататься можно с шести лет, а сеанс длится час.

"Горка, представленная в "Сколково" в рамках программы "Мой район" и фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030", абсолютно уникальна. Ее главное преимущество – возможность заниматься разными видами спорта на одной площадке. Горка предназначена для занятий сноубордингом, горными лыжами, для катания на тюбингах, а также оснащена скалодромом. Таким образом, здесь предлагаются бесплатные спортивные занятия на любой вкус", – отметил куратор спортивных площадок программы "Мой район", вице-чемпион России 2010 года по вейкбордингу Антон Каторгин.

Внутри центральной части спортивного сооружения можно воспользоваться бесплатным прокатом комплектов защиты, обуви и спортивного инвентаря, а также раздевалками.

Площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" отражает принципы программы "Мой район". Благодаря ней москвичи получают возможность заниматься спортом на протяжении всего года. Здесь же пройдут показательные выступления профессионалов в перечисленных дисциплинах.