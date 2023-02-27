"Могут обостриться заболевания": врач предостерег от строгого соблюдения Великого поста

Великий пост требует подготовки организма.

Многие из заболеваний желудочно-кишечного тракта могут начать беспокоить во время поста. Именно по этой причине Евгений Машковский – эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" и кандидат медицинских наук предостерег от строгого соблюдения Великого поста.



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"Могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания", – объяснил врач журналистам портала RT.



По словам медика, гастрит, язва и колит, а также различные заболевания кишечника могут появиться из-за того, что человек начинает пост без должной подготовки и также необдуманно вводит ограничения в свой рацион. Даже если человек здоров, то во время строгого поста, он все равно он может испытывать слабость и дискомфорт.

По этой причине Машковский рекомендует подготовить организм к посту, но вначале получить консультацию врача по возможным пищевым ограничениям. Напомнил доктор и о том, что посещение врача обязательно для тех, у кого есть выявленные хронические заболевания, и для тех, кто ежедневно принимает прописанные врачом лекарства.

Напомним, что каждая из семи недель Великого поста имеет свои ограничения касаемо рациона. Самыми строгими считаются первая и последняя недели. Пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля.