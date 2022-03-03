Какой хлеб стоит покупать в магазине – рекомендации Роспотребнадзора

Специалисты по надзору в сфере защиты прав потребителей дала рекомендации по выбору хлеба в магазине. По словам экспертов Роспотребнадзора, нужно обращать внимание не только на внешний вид продукции.
Во-первых, проверяем упаковку. Важно, чтобы она сохраняла целостность, не была испорчена и испачкана. Во-вторых, осматриваем этикетку — изучаем срок годности товара, его состав, время выпуска, наименование изготовителя.
Как передает сайт "Вести Подмосковья", Роспотребнадзор советует покупать хлеб с витаминами и минералами. Перед тем, как понести товар на кассу, стоит поинтересоваться, из чего он сделан. Стоит брать продукт, где содержатся ржаная мука, мука грубого помола и отруби.