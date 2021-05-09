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Общество
Путин помог ветерану поправить куртку во время парада Победы

Путин помог ветерану поправить куртку во время парада Победы

Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади в Москве помог сидящему рядом ветерану накинуть куртку.
прочитано 184 раза

Глава государства сидел на трибуне рядом с ветераном Великой Отечественной войны. Наброшенная на плечи участника войны куртка сползала.

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Президент помог ветерану ВОВ поправить одежду, чтобы он не замерз. В Москве во время парада температура воздуха составляла около шести градусов, скорость ветра – восемь метров в секунду.

В этом году Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах нашей страны проходят праздничные мероприятия.

В параде на Красной площади в Москве участвовали 12,5 тысячи человек. По брусчатке прошли 190 образцов техники, в воздушной части парада участвовало 76 самолетов и вертолетов.

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Фото: Kremlin.ru
Автор: 9 мая 2021, 11:23

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