В Мастерской управления "Сенеж" стартовал суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"

Уже сегодня в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020". Приглашения на финальный этап по итогам региональных отборов получили 270 участников.



У перспективных управленцев есть возможность получить заветный миллион на исполнение мечт и воплощение своих идей.

Одно из главных преимуществ суперфинала – достойные кандидаты получат надежных наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса, которые помогут в реализации проектов.

Будущие лидеры России являются специалистами в различных сферах. Например, около 42 % суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука". Другие 20% – финансовый сектор.

За ними следуют здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт и логистика, торговля, а также сфера услуг.

На торжественной церемонии открытия выступил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Руководитель конкурса рассказал о тонкостях проведения суперфинала.

"Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса – это налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу", – обратился к новобранцам Комиссаров.

На церемонии открытия "Лидеры России 2020" около 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере одного миллиона рублей.

Более того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Теперь общественным деятелям придется побороться за главный приз и представить свои лучшие работы перед серьезным составом жюри.