"Это безобразие": Путин распек экс-главу Чувашии

Президент России Владимир Путин прокомментировал отстранение Михаила Игнатьева от должности главы Чувашской Республики. По словам лидера, причиной увольнения стало неуважение чиновника к гражданам, сообщает RT.
"Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства – уважения к людям. То, что я видел, – это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все", – заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности.
Напомним, экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев приобрел известность после ряда скандальных выходок. В частности, в конце января в Сети появилась видеозапись, где чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от служебных автомобилей.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!