Владимир Путин рассмешил россиян словами о ПООПах

Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. "Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?", – обратился он к президенту России.
"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", – ответил ректору Владимир Путин. Слова лидера вызвали одобрительный смех в зале, сообщает ТВ Центр.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!
Кто ваш любимый артист?