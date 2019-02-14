Дума просит правительство ускориться с законом о техосмотре

Кабинету министров следует ускорить подготовку заключения по законопроекту о проведении техосмотров, чтобы депутаты рассмотрели его во втором чтении. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.



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