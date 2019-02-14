Дума просит правительство ускориться с законом о техосмотре
Нормативно-правовой акт вводит фото– и видеофиксацию техосмотра. Это позволит доказать факт его проведения. Также законопроект устанавливает контроль государства за соблюдением требований операторов техосмотра.
Кроме того, прописаны требования к материально-технической базе, предлагается оформлять электронный документ с подписью технического эксперта. В первом чтении депутаты приняли документ еще в декабре.
"Мы планируем предложить либо в форме обращения, либо в форме протокольного поручения принять решение, которое бы ускорило оформление такого заключения Министерством экономического развития с тем, чтобы мы могли рассмотреть законопроект во втором чтении", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, нижняя палата попросит о содействии в этом вопросе постоянного представителя кабмина в Думе Александра Синенко.
"Этот закон очень важный, решает вопрос и безопасности граждан, и будет вводиться ответственность перевозчиков", – добавил законодатель.
В свою очередь, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что в четверг депутаты обсудят этот вопрос с представителями кабмина на отдельной встрече. Будет затронут вопрос функционирования подзаконных актов к закону о лицензировании автобусных перевозок.
Напомним, ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект об усилении ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть одного, двух или более лиц. Максимальное наказание составит семь лет лишения свободы.
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