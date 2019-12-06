Как не напиться на новогоднем корпоративе

Уберечь здоровье и репутацию помогут простые правила. Медики дали полезные советы по этому поводу.
Соблюдение простых рекомендаций позволит не напиться на корпоративе, максимально долго удержаться на ногах и не опозориться перед коллегами и начальством. Кроме того, не жаловаться на плохое самочувствие утром.
Специалисты напомнили, что единой нормы алкоголя для всех не существует. Ведь каждый человек пьянеет в зависимости от особенностей своего организма. Так что умеренную дозу каждый должен рассчитывать лично для себя, передает телеканал "360".
Психиатр-нарколог Алексей Магалиф отметил, что правил для принятия спиртного не так уж много. "Надо выпивать алкогольные напитки на сытый желудок, а не на голодный. Это правило номер один. И второе правило – это не смешивать разные алкогольные напитки", — пояснил медик.
Если вечеринка обещает быть долгой и пить предстоит немало, то лучше ограничиться одним алкогольным напитком и периодически делать перерывы. Кроме того, нужно больше двигаться – например, танцевать. Это ускорит обменные процессы, и следовательно, выведение алкоголя.
Для того чтобы не напиться на корпоративе, важно выбирать правильные закуски. Врач-диетолог Маргарита Королева советует есть содержащие растительную клетчатку продукты. Это овощи, зелень и салаты. Они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и выработку необходимых ферментов.
Такую пищу нужно совмещать с источником белка и жиров. Например, с жирным мясом, рыбой и птицей. А вот на соленья налегать не стоит – не напиться на корпоративе это не поможет. Эксперты напомнили, что из-за спиртного наутро организм будет обезвожен. Так что недостаток жидкости надо будет – для этого подойдет вода с лимонным соком.
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