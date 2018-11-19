Что надеть на новогодний корпоратив-2019

Сложно представить предновогоднюю пору без корпоратива: праздник в кругу коллег – это отличная возможность насладиться неформальным общением и запомниться окружающим своим стильным нарядом. С вопросом выбора подходящего наряда сталкивается каждый, ведь миссия "выглядеть на все сто" должна быть выполнена.

Какие образы будут уместны на новогоднем корпоративе-2019? Эксперты модного онлайн-магазина Aizel.ru делятся идеями.

Джентльмены

Фраки и напыщенные костюмы остались в прошлом: сегодня они уместны в том случае, если новогодний корпоратив проходит в формате бала или костюмированной вечеринки, что встречается крайне редко. У любителей классики в шкафу всегда весит белая рубашка и строгий галстук, а если вы из тех, кому надоели формальности офисного дресс-кода, присмотритесь к одному из предложенных ниже образов.

Образ в стиле спортшик

Спортшик уже долго держится в топе модных тенденций. И не зря. Этот стиль при желании можно запросто сделать более официальным. Наденьте шерстяные брюки контрастных цветов, черную рубашку с горчичной тесьмой и излюбленную универсальную обувь – кроссовки. Пускай они будут черные и с толстой подошвой.

Казалось бы, образ состоит из рубашки и брюк, но дизайнерская отделка и спортивная обувь делают его особенным. Главное помнить, что нельзя допускать излишней небрежности: надевать непоглаженную рубашку в такой день строго запрещено. И не пытайтесь заменить рубашку на футболку или свитшот: они сделают наряд чересчур будничным.

Деним

Он был и остается популярным вариантом одежды для неформальной корпоративной обстановки. Однако не стоит надевать джинсы вместе с толстовкой и ugly shoes: такой образ подходит для прогулки, а не для празднования Нового года. Классические джинсы прямого кроя – отличный выбор! К ним подойдет черное поло с контрастной отделкой и кожаные дерби с небольшим каблуком. Дополнить образ новогоднего корпоратива-2019 можно джемпером.

Дамы

Поскольку женщины предпочитают стилю casual что-то более торжественное, попробуем рассмотреть максимальное количество женских образов, каждый из которых будет по-своему выигрышным.

Black-tie



Это самый безпроигрышный вариант. Однобортный пиджак и прямые брюки – идеально подойдут для торжественных случаев, особенно, если в другие дни вы предпочитаете юбки и платья. Перевоплощайтесь: добавьте образу немного брутальности.

Элегантная отделка в виде контрастной окантовки по краям пиджака – та самая изюминка, которая не даст затеряться в толпе "белых воротничков". С воротником рубашки тоже можно слегка "поиграть" – цветные контрастные нашивки разбавят официоз. Классическая обувь (будь то лоферы или лодочки) дополнит ваш образ на новогоднем корпоративе-2019.

К – комбинезон

Если вы отдаете предпочтение маскулинности и не хотите надевать платье, отличным компромиссом станет комбинезон из стретчетового трикотажа. Сейчас в тренде модели в стиле 80-х, декорированные пайетками, кристаллами и тонкой ажурной отделкой. На ноги – туфли модного в этом сезоне оттенка металлик. В качестве аксессуара – черная сумка с серебряными заклепками. Броские аксессуары серебряного оттенка помогут передать игривое настроение.

Плиссе

Ультрамодным решением в этот Новый год станет юбка плиссе в длине миди. Несколько слоев сделают ее более стильной, поэтому не бойтесь моделей с сеткой поверх ткани. К такой юбке подойдет блузка со свободной посадкой и оборками. Туфли подбираем в тон к блузке. И вуаля, вы – самая стильная гостья новогоднего корпоратива.





Маленькое (и не очень) черное платье

Не сомневайтесь: наряд родом из 40-х годов отлично подойдет для встречи 2019 года. Облегающее платье в сочетании с крупными жемчужными серьгами будет смотреться элегантно и при этом кокетливо. На ноги можно надеть босоножки на каблуке, а с собой прихватить небольшой классический клатч, в который поместится все самое необходимое.





