"Роскачество" назвало лучшие игристые вина в России

"Роскачество" сформировало для "Винного гида России" рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.
Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании "Абрау-Дюрсо", которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино "Мсыхако" из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 также вошли дербентское "Российское шампанское" и крымское ZB Wine Moscato.
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