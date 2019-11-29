Как отметит Новый год Владимир Путин

Представитель Кремля отметил, что российский лидер не может себе позволить настоящих выходных. А 31 декабря Владимир Путин будет находиться на рабочем месте так же, как и в другие дни.
"Я неоднократно рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", – цитирует Пескова "Царьград". Также пресс-секретарь президента привел яркое сравнение.
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