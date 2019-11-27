Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой

Людмила Вербицкая была выдающимся общественным деятелем. Как отмечал в своей телеграмме Владимир Путин, она внесла неоценимый вклад в развитие гуманитарного знания в России.
Чтобы проститься с президентом СПбГУ лично, российский лидер прибыл в Санкт-Петербург. Фотографы запечатлели момент, когда Владимир Путин подошел к гробу с телом Людмилы Вербицкой.
Президент России не скрывая восхищения говорил о филологе-лингвисте еще при ее жизни. "Когда у меня возникают сложности, я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией", – признался Владимир Путин. Он добавил ,что однажды он позвонил ей прямо с борта самолета. "Людмилу Александровну что ни спросишь – она прямо в эту же секунду! Все знает", – восхитился российский лидер.
А в 2018 году Людмила Вербицкая из-за проблем со здоровьем не смогла прибыть в Кремль, где ей планировали вручить нагрудный знак лауреата премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. Тогда Владимир Путин сам приехал к ней в гости.
Напомним, Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Сообщается, что президент СПбГУ долгие годы боролась с онкологическим заболеванием.
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