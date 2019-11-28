Пилот Путина показал чудеса мастерства в жутких условиях

В итоге лайнер приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседствующем с Киргизией Казахстане. Расстояние между Бишкеком и Алма-Атой чуть более 200 километров.
В аэропорту Бишкека сообщили, что из-за ужасных погодных условий – тумана и высокой влажности – президентский самолет также хотели направить в Алма-Ату. Однако борт номер один пошел на второй круг, передает Life.ru.
Пилот президента России Владимира Путина сказал "посажу" и показал чудеса профессионального мастерства, филигранно приземлившись в Бишкеке, чуть ли не на ощупь.
Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да. Это так. Но были соблюдены все допуски для президентского самолета", — поделился представитель Кремля.
Владимир Путин прибыл к месту проведения саммита ОДКБ на Aurus. В своем выступлении российский лидер поблагодарил страны-партнеры за поддержку идеи участия военных контингентов всех государств-членов ОДКБ в Параде Победы в Москве.
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