Врачам и учителям разрешат принимать подарки
Партия подготовит и внесет ко второму чтению соответствующего закона поправки, исключающие учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым предлагается запретить принимать подарки. Об этом заявила координатор проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Запретить принимать подарки предлагает правительство, это оно внесло в Госдуму новый закон. Но Аршинова считает подход, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений, несистемным.
"Нужно, прежде всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников". – сказала депутат.
Ранее Аршинова уже выступала против внесения учителей и врачей в список должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки, а "Единая Россия" запустила в мобильном приложении "Избиратель-депутат" опрос граждан по этой острой теме.
Напомним, что в правительственном законопроекте о запрете подарков значатся сенаторы, депутаты Госдумы, выборные руководители на местах и лица, занимающие государственные должности. Также в списке сотрудники Центробанка и работники организаций, выполняющих задачи федерального и регионального масштабов.
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