Эксперты: Доверие россиян к Госдуме растет

Российские законы считают хорошими большинство наших сограждан. Об этом говорит исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которое фиксирует устойчивый рост положительного отношения россиян к отечественной нормативной базе. По мнению экспертов, это также является свидетельством роста доверия россиян к Госдуме, последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовых актов.



Согласно опросу ФОМ "Российские законы и их соблюдение", хорошими отечественную нормативную базу считают 53% граждан. При этом в 2001 таковых насчитывалось лишь 28%, в 2014 году – 46%/ Таким образом, за прошедшие годы уровень положительного отношения россиян к отечественным законам увеличился в два раза.

"Когда парламент перестал быть "бешеным принтером", а начал превращаться в профессиональный законотворческий орган, то и оценки качества действующих в стране законов оказались максимальными", - прокомментировал полученные социологами результаты директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. По его словам, вырос запрос на то, чтобы качественные законы сначала предлагались, а затем и исполнялись на местах.





В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что работу по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов, их детальной и тщательной проработке Госдума седьмого созыва вела с самого начала. "Активно привлекается в том числе экспертное сообщество, в итоге это вылилось в появление все большего числа качественных нормативно-правовых актов", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Отраженные в исследовании ФОМ данные, по мнению Фетисова, являются логичной реакций общества на работу парламентариев. "Уровень доверия к Госдуме вырос, в целом российское общество положительно относится к нижней палате", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что законодатели не только работают с нормативно-правовыми актами, но и доносят их суть до своих избирателей. В целом, отметил аналитик, Госдума стала профессиональнее, поэтому и доверие к ней возвращается.





Динамика оценки гражданами качества российских правовых актов говорит как об уровне законотворческого процесса, так и о работе связанных с ним институтов, отметил политолог Антон Хащенко. "И прежде всего, основного, ассоциирующегося с принятием законов - Государственной Думы", – написал аналитик на своей странице в Facebook. Хащенко согласен: по сравнению с прошлыми созывами нынешний является гораздо более профессиональным и самостоятельным.

Повышение качества принимаемых законопроектов – одна из главных задач в работе Госдумы седьмого созыва. По инициативе председателя нижней палаты Вячеслава Володина был предпринят ряд шагов, которые позволили значительно улучшить обсуждаемые на Охотном Ряду нормативно-правовые акты.





Так, депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а прогулы наказываются штрафами. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта. Также спикер инициировал поправки в регламент, которые, помимо прочего, вводят дополнительные ограничения для резонансных документов, рекомендуя парламентариям предварительно уведомлять свои фракции о вносимых инициативах.

Кроме того, на Охотном Ряду появились две новые структуры, призванные улучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты. Так, Экспертный совет по законотворчеству оценивает уже внесенные инициативы, а новый отдел в правовом управлении помогает писать документы новичкам. В Совет вошли предприниматели, представители высших учебных заведений и сами депутаты. Кроме того, Госдума в деле повышения качества законопроектов будет сотрудничать с Российской академией наук.