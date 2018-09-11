"Сделаю из тебя отбивную": глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на бой
Виктор Золотов назвал Алексея Навального подлецом. Глава Росгвардии напомнил основателю ФБК, что в офицерской среде за оскорбления вызывают на дуэль. Навальному предлагается честный бой – хоть на ринге, хоть на татами.
"В отношении меня Вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в видеообращении.
Глава Росгвардии не отрицает, что в его ведомстве есть недостатки, в том числе и случаи коррупции. Однако нечистых на руку сотрудников быстро выявляет руководство с помощью органов контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты и службы собственной безопасности.
"Мы боремся с этим. Выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела", — подчеркнул Золотов.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее опубликовал очередной доклад. В нем утверждается, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных, передает НСН.
На ответное заявление главы Росгвардии отреагировали известные россияне. Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" депутат Госдумы и боксер Николай Валуев, он готов потренировать главу ведомства, хотя уверен, что тот умеет драться. А генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки согласна помочь в организации боя и его трансляции по телевидению.
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