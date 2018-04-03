Позор Лондона: в деле Скрипаля совершен прорыв

Генеральный директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед признался, что его подопечным так и не удалось доказать, что газ, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеет хоть какое-то отношение к России. Громкие заявления британских политиков по-прежнему остаются бездоказательными.

Британские специалисты продолжают втаптывать в грязь все попытки собственных политиков хоть как-то притянуть Россию к скандалу с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Официальные лица на самом высоком уровне уже успели обвинить Москву в причастности к покушению на перебежчика. Однако все их слова так и остаются бездоказательными.

Так, генеральный директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед в интервью изданию Sky News признался, что его подопечным так и не удалось доказать связь России с отравляющим веществом. Об этом телеканал сообщил на своей официальной странице в Twitter. Тем не менее, по словам эксперта, речь действительно идет об отравляющем веществе под названием "Новичок".

#Salisbury attack: Scientists have not been able to prove that Russia made the nerve agent used in the spy poisoning. Porton Down lab's chief exec reveals the details in this interview pic.twitter.com/qFNgPlr6vS — Sky News (@SkyNews) 3 апреля 2018 г.

"Мы смогли идентифицировать его как "Новичок", определить, что это было военное нервно-паралитическое вещество", – рассказал Гэри Айткенхед. "Мы не определили точный источник его происхождения, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использует ряд других источников, чтобы собрать вместе все выводы, к которым пришли мы", – добавил он.

Эксперты и простые комментаторы уже успели отметить, что подобные слова, звучащие из уст высокопоставленного специалиста, обрекают Лондон на очередной позор. Британские власти изначально прибегли к слишком жесткой риторике и теперь просто не могут себе позволить отступиться от своих обвинений. Вместе с тем с каждым днем становится очевиднее, что никаких оснований у их слов нет. Как бы Великобритания ни решила выходить из этой щекотливой ситуации, это станет серьезным ударом по ее репутации.

Напомним, 4 марта в Солсбери (Великобритания) бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу в критическом состоянии. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Еще до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву. Новый прорыв в деле ставит под сомнение адекватность официальных лиц Великобритании.