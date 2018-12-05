Раскрыт секрет успеха Путина
Автор материала утверждает, что благодаря знанию географии и культуры других стран Владимиру Путину удается проводить успешную внешнюю политику. "Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела других государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря знаниям Путина в географии – дисциплине, которой на Западе не уделяют должного внимания", – пишет он.
Журналист приводит в качестве примера выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева в октябре прошлого года. Чиновник предложил экспортировать свинину в Индонезию. Глава России напомнил, что Индонезия считается страной с самым большим мусульманским населением в мире, поэтому свинина не будет популярным товаром среди жителей.
Такое хорошее знание географии, по мнению автора, Путин приобрел во время учебы в советской школе и службы в КГБ. Кроме того, президент является председателем попечительского совета Русского географического общества и иногда принимает участие в его собраниях.
В статье рассказывается, как эта дисциплина преподается в зарубежных учебных заведениях. Оказывается, в США география не является обязательным предметом в средних школах, во Франции ей тоже уделяют мало внимания.
Журналист сравнил Путина с другими мировыми лидерами. Бывший американский президент Джордж Буш – младший и экс-лидер Франции Николя Саркози не знали, чем отличаются сунниты от шиитов. Глава Белого дома Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а французский президент Эммануэль Макрон называет Гвиану островом.
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