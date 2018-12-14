"Били головой о купель": грубый обряд крещения попал на видео

Грубо проведенный обряд крещения засняли на видео свидетели. Батюшка силой заталкивал девочку в купель, не обращая внимания на ее плач.

Соцсети бурно обсуждают видео с участием иерея Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илии Семилетова. На кадрах видно, как священник держит девочку за голову и с силой окунает в чан с водой. Присутствовавшие на таинстве крещения родственники не остановили батюшку, несмотря на то, что ребенок плакал и сопротивлялся.

В Пятигорской епархии пояснили, что видео было снято два года назад. При этом родственники девочки заявляют, что претензий к батюшке не имеют – мол, девочка впервые была в храме и испугалась, а священнослужитель просто исполнил таинство крещения. Тем не менее иерей Илия был освобожден от должности священника храма Свято-Георгиевского женского монастыря, отстранен от совершения богослужений и отчислен за штат епархии, заявили в пресс-службе.

Представитель епархии протоиерей Михаил заявил, что батюшка не ударил ребенка головой о купель во время крещения, как об этом сообщалось ранее. "Просто он резко ее окунал в воду с достаточно жестким и, возможно, избыточным применением силы. Мне кажется, это можно было сделать гораздо более мягко и корректно. Это, конечно, нехорошо и выглядит просто ужасающе", — прокомментировал видеозапись обряда крещения священнослужитель. Протоиерей добавил, что Семилетов ожидает решения церковного суда, передает телеканал "360".