Россияне в восторге от комнаты Путина
Интересно, что Путин проживал там под так называемой школьной фамилией Платов. Такова традиция учебного заведения.
На кадрах, обнародованных в эфире программы "Код доступа" на телеканале "Звезда", показана небольшая комната с тремя кроватями, столом и телевизором. При этом отмечается, что современная обстановка комнат вуза намного более комфортная, чем та, в которой когда-то жил будущий глава государства.
Номер комнаты в эфире не показали, чтобы у нынешних обучающихся не появилось желания побороться за право в ней пожить. Сейчас в знаменитой комнате обитают трое слушателей академии, даже не подозревая, что в ней когда-то жил Владимир Путин.
Россияне в Сети восхищаются тем, как жил будущий президент. Простая и скромная комната без излишеств многим показалась очень уютной.
Напомним, что Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (Краснознаменный институт КГБ) в 1985 году по специальности "внешняя разведка". Учебное заведение выпустило из своих стен многих известных людей: это и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, и экс-руководитель администрации президента, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и другие.
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