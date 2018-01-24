Женщина-врач разделась для привлечения пациентов
Новую методику лечения белорусская блондинка рекламирует в Instagram. Она регулярно выкладывает в соцсети фотографии и видео завлекательного процесса.
Важным сообщением поделился Telegram-паблик Hue, который решил поднять настроение подписчикам. По мнению авторов поста, лучше такая горячая девушка, чем сухое "Ждите за дверью".
Hue решил провести опрос "Уволят ли эту горячую девушку?". Варианты ответов предложены следующие: "Да. Сейчас набегут мамочки с претензиями "к ней же детей ведут", "Уже записан на прием", "Нет. Нерабочее время, к тому же поток клиентов растет".
Пока большинство проголосовало за первый вариант - думают, что уволят. Впрочем, и записанных на прием к чудо-доктору тоже немало.
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