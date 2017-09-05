Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова

Российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В Москве также идет свое собственное расследование расправы над политиком.

О документах по расследованию убийства Вороненкова, которые прислал Киев, рассказал источник, близкий к следствию. "Ответ от украинской стороны получен", – цитирует его ТАСС.

При этом, ссылаясь на тайну следствия, инсайдер не стал раскрывать содержание полученных от украинцев документов. Он также напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова.

Напомним, что экс-парламентарий был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

4 сентября заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором приоткрыл некоторые тайны ведомства. В том числе он рассказал некоторые подробности расследования убийства Вороненкова.



По словам Енина, украинские следователи фактически раскрыли преступление, и в скором времени огласят результаты проведенной работы. "Как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", – добавил он.