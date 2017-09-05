Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова
О документах по расследованию убийства Вороненкова, которые прислал Киев, рассказал источник, близкий к следствию. "Ответ от украинской стороны получен", – цитирует его ТАСС.
При этом, ссылаясь на тайну следствия, инсайдер не стал раскрывать содержание полученных от украинцев документов. Он также напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова.
Напомним, что экс-парламентарий был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.
4 сентября заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором приоткрыл некоторые тайны ведомства. В том числе он рассказал некоторые подробности расследования убийства Вороненкова.
По словам Енина, украинские следователи фактически раскрыли преступление, и в скором времени огласят результаты проведенной работы. "Как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", – добавил он.
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