Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

Брат Сафронова умер от отравления водкой Тесты SHAMAN подвергся критике Кушанашвили Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 7 июня

17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК 08:00МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде 06:077 правил грамотной организации рабочего пространства 04:28Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей 02:21Чем опасен не вынесенный вовремя мусор 00:07В Подмосковье стартовали продажи в 3 ЖК 21:30"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 20:45Принц Гарри дал показания в суде: событие называют историческим 20:00"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 19:40Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж 19:20"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя 19:00ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой 18:40Таролог объяснила госпитализацию Федосеевой-Шукшиной: Высшие силы решают 18:20"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 18:00Кончаловский показал семейную реликвию 17:40"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи 17:20Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами 17:00Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь 16:40Аллегрова объяснила появление странного пятна на теле 16:20"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина* 16:00"Повезло с бабулями": Родившая Брутян показала маму Прилучного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга
55

Дарья Донцова рассказала, о чем думала во время болезни.

В марте этого года ушел из жизни муж Дарьи Донцовой – психолог Александр Донцов, который долгое время боролся с раком кишечника. Для 71-летней писательницы смерть супруга стала ударом. Она призналась, что до сих пор не может оправиться от трагедии, но находит в себе силы жить дальше.

В эфире передачи "Малахов" Донцова вспомнила, как сама едва не лишилась жизни из-за страшной болезни. Во время борьбы с раком автор детективов думала о том, что муж останется один с тремя детьми, собаками, родственниками и хозяйством. Тогда писательница наказала подруге выйти замуж за ее супруга в случае трагического исхода.

Но в итоге одной осталась Донцова. Она старается не плакать из-за смерти супруга, поскольку тот при жизни просил держаться и не лить слезы. По словам писательницы, Александр приходит во сне ко всем родственникам, кроме нее. И она не расстраивается. Она расценивает это как знак того, что все делает правильно.

Напомним, Александр был третьим мужем Дарьи Донцовой. Она вступила в брак с психологом в 1983 году. Спустя несколько лет на свет появилась их дочь Мария. У Донцовой также есть сын Аркадий от первого мужа Дмитрия Демина.

7 июня 2023, 17:36
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Таролог рассказала о будущем Донцовой после кончины мужа от рака

Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео
Блогерша Айза, известная как бывшая жена Гуфа, раскритиковала певицу Славу. На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прах артистов, покинувших Россию в столь трудный момент.

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки
Рената Литвинова поучаствовала в необычной фотосессии. Рената Литвинова создала вокруг себя окружение из лиц творческих и причастных к искусству.

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой
Скандальный Гоген Солнцев пытается забыть экс-супругу. Были времена, когда Гоген Солнцев вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович развлекал зрителей передачи Андрея Малахова личными драмами, разборками, скандалами.

Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости

Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости
В Сети обсуждают изменения во внешности 52-летней Кристины Орбакайте. Россияне пристально наблюдают за жизнью прославленной певицы.

Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео

Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео
Ольга Орлова активно делится новым опытом материнства. Для нее это давно забытые эмоции, ведь старший сын уже давно вырос. В феврале 2023 года российская певица Ольга Орлова стала матерью в возрасте 45 лет.

Выбор читателей

06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06ВтрКрасавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 05/06ПндНоги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 05/06ПндБарецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 05/06ПндДочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 06/06ВтрУмер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание