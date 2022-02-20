Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия

Дарья Донцова поделилась личной историей, которая ее сильно подкосила.

Писательница не перестает радовать поклонников не только своими книгами, но и нескончаемым оптимизмом. Несколько лет назад Дарья перенесла рак груди, она прошла тяжелую операцию и курс химиотерапии. Несмотря на все это, Донцова сумела сохранить бодрость духа и веру в лучшее, именно это и помогло ей справиться.

Теперь в жизни знаменитости произошла новая трагедия, о которой она рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион". Оказалось, страшный диагноз не отпускает семью Дарьи, ее мужу диагностировали рак кишечника третьей степени. Он уже полностью погрузился в лечение – перенес операцию и проходит химиотерапию. Супруг Донцовой резко бросил курить, хоть и не мог избавиться от пагубной зависимости более 50 лет.

Пройти обследование Александра уговорила его жена, она заметила, что мужчина стал сбрасывать вес без видимых причин. "О себе никогда не переживала, а вот в отношении мужа впала в истерику", – призналась писательница.

Ранее Дарья Донцова прокомментировала слухи о "литературных рабах". Книги Дарьи выходят так часто, что поклонники периодически начинают думать, что за нее их пишут другие люди. Однако Донцова опровергла этот слух, отметив, что сама успевает писать по 11 книг за год, в чем ей неизменно помогают любимые собаки.