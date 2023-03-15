"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии

Донцова оставила яркий след в литературе.

Еще в конце 90-х у знаменитой писательницы диагностировали рак груди четвертой стадии. Тогда врачи не предвещали ей ничего хорошего, уверяя, что осталось ей жить всего три месяца. Королева отечественных детективов прошла кучу обследований, сдала множество анализов, а также пережила 18 курсов химиотерапии. Смерть от онкологии нагрянула к ней только спустя многие годы.

К счастью, ушла из жизни не сама писательница, ведь ее болезнь отступила. Неделю назад она потеряла мужа: в возрасте 73 лет он скончался от рака желудка. Произошло это печальное событие прямо 8 марта. Автор бестселлеров прожила в браке с Александром Ивановичем 40 лет. Очевидно, что для нее это большая утрата.

Журналисты пообщались с тарологом Марианной Абравитовой, чтобы понять, как отнеслась к потере мужа Дарья Донцова и что ждет ее в будущем. Ясновидящая дала понять, что писательница ушла в смирение и отпустила любимого с миром. И все этого благодаря характеру автора – она человек, готовый спокойно принимать все законы жизни, какими бы они не были.

"Такие трагедии, конечно, накладывают на человека отпечаток, он уже не может быть прежним. Но, как ни страшно это звучит, трагедии придают нам мудрости", – пояснила Марианна Абравитова.

Тарог также ответила на вопрос, который, возможно, волнует многих. Будет ли она после ухода мужа писать? Сейчас, говорит ясновидящая, наступает время самых лучших романов. Ведь Дарья Донцова сможет перенести свою трагедию в творчество.