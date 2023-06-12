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Понедельник 12 июня

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Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти

Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти
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Специалист по Таро сделала расклад на знаменитостей, которые недавно умерли.

Звездные смерти этого года потрясли всю Россию – Валентин Юдашкин, Петр Кучеренко, Сергей Колесников настолько скоропостижно скончались, что у любителей мистики не оставалось сомнений, что на этих знаменитостях присутствует магическое воздействие. Но можно ли им было этим звездам избежать смерти?

Таронумеролог Екатерина Мелентьева эксклюзивно для Дни.ру высчитала аркан дня смерти каждого из знаменитых мужчин, а затем поделилась своими наблюдениями.

Для Валентина Юдашкина личным арканом был Мир, арканом дня смерти – Равновесие, а индивидуальным арканом 2 мая – Смерть. Таки образом, утверждает эзотерик, смерть модельера была не случайной, к ней привела ситуация, которая тянулась из далекого прошлого и связана была, скорее всего с нарушением эмоционального состояния. Причиной нервного потрясения стал, уверена таролог, конфликт из-за разработанной Юдашкиным формы.

Таронумеролог Екатерина Мелентьева. Фото: личный архив
Таронумеролог Екатерина Мелентьева. Фото: личный архив
А вот у покойного мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко арканами как личным, так и дня смерти стало Колесо фортуны. Индивидуальным арканом на 20 мая стал аркан Суд. Таким образом, в дело, сообщила таролог, смешалась неведомая игра судьбы. Иными словами, эта смерть была случайной, ее можно было бы избежать, если бы обстоятельства сложились иначе. Так же возможно были какие-то подсказки, "знаки судьбы", на которые нужно было вовремя обратить внимание. Даже сам политик чувствовал, что ему не стоило лететь в ту злополучную командировку...

Сергей Колесников же по жизни нес аркан Императрица. Арканом смерти стала Луна, а арканом 29 апреля – Мир. Исходя из значения общего и индивидуального Арканов дня смерти Сергея Колесникова, таролог сделала вывод, что смерти можно было бы избежать, если бы телеведущий уделял пристальное внимание состоянию своего здоровья и вовремя обращался за медицинской помощью. По сообщениям из открытых источников, у Колесникова, вспоминает эзотерик, случился инсульт. Его экстренно доставили в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти актера, но, к сожалению, не приходя в сознание Сергей умер.

12 июня 2023, 22:08
Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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