Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел

Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что юмориста госпитализировали в одну из московских клиник и поместили в отделение реанимации. Поначалу сообщалось о проблемах с сердцем, но позже просочились данные о неудачной имплантации зубного протеза.

Якобы Евгению Петросяну вживили в кость челюсти имплант, после чего у него началось кровотечение. Через несколько дней артисту стало хуже – появились слабость, затрудненное дыхание, озноб. Именно это и стало причиной госпитализации. Несмотря на информацию в прессе, Евгений Петросян утверждает, что проходит плановое обследование.

Наконец юморист появился перед поклонниками. В личном блоге артист опубликовал обращение после информации о кровотечении изо рта. Правда, посвящено оно оказалось не его состоянию здоровья, а предстоящему Дню Победы.

Евгений Петросян поздравил россиян с приближающимся праздником и заявил, что у России все будет хорошо. "С праздником, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда", – заявил артист.

Правда, некоторые подписчики обратили внимание на внешний вид юмориста. На кадрах он выглядит не очень бодрым, а недельная щетина будто добавила возраста.

"Постарел", – написал один из поклонников.