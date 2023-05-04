"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт

Знал бы Валерий Меладзе, какие последствия ждут его после нескольких необдуманных слов.



У Валерия Меладзе было все: толпы фанатов, выступления и корпоративы, распланированные на месяц вперед. Однако, он захотел, по мнению многих, усидеть на двух стульях: продолжать качать из России деньги, а поддерживать при этом иную страну.

Началось все с того, что Валерий опубликовал видео, на котором осудил конфликт в соседнем государстве. Требовал объявить перемирие, но дождался лишь повсеместной отмены своих концертов. Последней точкой стал националистический лозунг – после него четвертованного предателя Меладзе практически закатали в асфальт: россияне потребовали объявить его иноагентом и лишить гражданства.

Прокомментировать эту ситуацию захотел журналист Михаил Шахназаров. В своем блоге на YouTube он согласился с мнением большинства, что Валерия Меладзе спровоцировали. Однако, уверен он, что на тот момент певец был трезв. Ровно также, как и то, что артист осознавал возможные последствия своих слов.

"Он имеет грузинские корни, за плечами работа на Украине. Поэтому у него просыпается любовь ко второй малой родине", – заступился Михаил за Валерия.

Кроме того, уверен Шахназаров и в том, что уголовное дело, которое хочет возбудить следственный комитет в отношении Меладзе – перебор. Справедливо было бы, заключил журналист, отпустить Валерия Меладзе с миром, но запретить ему находиться и зарабатывать в России.

"Это слишком", – прокомментировал журналист ситуацию с Валерием Меладзе.



