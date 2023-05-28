Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Воскресенье 28 мая

00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич 18:38"Метания Данилы": Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ 17:24Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России 16:36Агутин признался в любви Варум с одним "но" 15:24"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео 14:29"Прокричите о своей боли": схоронившая мужа Гурцкая проживает горе под надзором психолога 13:52"Похожа на бездомную": дочь онкобольной Заворотнюк о герое всей своей жизни 13:13"Плохие люди, законы, обстоятельства": массовые убийства в РФ приравнивают к норме 12:57Звезде шоу "Дом-2" потребовался психотерапевт после развода с мужем 12:30"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта 12:05С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая

"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая
199

Со дня скоропостижной смерти замминистра образования Петра Кучеренко прошло 9 дней. Его последнее фото обнародовал шурин Роберт Гурцкая – родной брат певицы Дианы Гурцкая.

Православные считают, что 9 дней со дня смерти – это время, когда душа покойного остается на земле, видит и слышит все, что говорят. Наверняка душа Петра Кучеренко увидела и услышала то, что говорит и пишет шурин – Роберт Гурцкая.

Брат Дианы обнародовал фото недавнего совместного семейного отдыха. Он со своей сестрой Дианой Гурцкая и ее мужем Петром Кучеренко позируют у моря возле дворца Долмабахче в Стамбуле. Изначально он был построен для Абдул-Меджида, после падения монархии там поселился Ататюрк, а за ним второй президент Турции Исмет Иненю. Петр, Роберт и Диана улыбаются, ведь скорой трагедии ничто не предвещает...

Фото: cоциальные сети

"Мой дорогой брат, Петя, это наше последнее фото, – обратился Роберт к покойному Петру. – Сегодня 9 дней, как мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние… Пустота и серость. Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про дни рождения моих друзей, как ты обычно делал… Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать моё состояние Диане с Костей. Пока не получается. Не буду с тобой прощаться . Говорят, 40 дней ты еще здесь с нами…"

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты....

28 мая 2023, 23:24
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон
"Я не готовлю – я гоню!" – признается певица. Наташа Королева открыла для себя рецепт увеселительного напитка. Самогон по "королевской" технологии. Все началось с того, что друзья на один из праздников подарили звезде самогонный аппарат.

"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу

"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу
Знаменитая "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко стала совсем другим человеком. В погоне за красотой всесоюзная "леди совершенство" изменила внешность практически до неузнаваемости.

"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы

"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы
Популярная супермодель Ирина Шейк решила покрасоваться перед поклонниками в провокационном наряде. Модель вновь стала главной героиней скандальных новостей.

Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия

Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия
Паралимпиец Роман Федяев дал интервью, в котором высказал мнение о фигуристе Романе Костомарове. Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев потерял ногу 12 лет назад из-за несчастного случая.

Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля

Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля
Телеведущая рассказала в личном блоге, почему пропустила важное мероприятие. Несмотря на то что россиян в последнее время не жалуют в Европе, на красной дорожке Каннского кинофестиваля все-таки появились некоторые наши соотечественницы.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 27/05СбтПосле смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой