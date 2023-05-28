"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая

Со дня скоропостижной смерти замминистра образования Петра Кучеренко прошло 9 дней. Его последнее фото обнародовал шурин Роберт Гурцкая – родной брат певицы Дианы Гурцкая.

Православные считают, что 9 дней со дня смерти – это время, когда душа покойного остается на земле, видит и слышит все, что говорят. Наверняка душа Петра Кучеренко увидела и услышала то, что говорит и пишет шурин – Роберт Гурцкая.

Брат Дианы обнародовал фото недавнего совместного семейного отдыха. Он со своей сестрой Дианой Гурцкая и ее мужем Петром Кучеренко позируют у моря возле дворца Долмабахче в Стамбуле. Изначально он был построен для Абдул-Меджида, после падения монархии там поселился Ататюрк, а за ним второй президент Турции Исмет Иненю. Петр, Роберт и Диана улыбаются, ведь скорой трагедии ничто не предвещает...

"Мой дорогой брат, Петя, это наше последнее фото, – обратился Роберт к покойному Петру. – Сегодня 9 дней, как мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние… Пустота и серость. Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про дни рождения моих друзей, как ты обычно делал… Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать моё состояние Диане с Костей. Пока не получается. Не буду с тобой прощаться . Говорят, 40 дней ты еще здесь с нами…"

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты....

