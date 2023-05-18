"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына

Актриса Мария Миронова поделилась свежими снимками своего младшего сына Федора.



Личная жизнь Марии Мироновой была долгое время покрыта множеством тайн. Общественность гадала, кто же стал ее четвертым избранником и отцом ее второго ребенка.

Кроме того, даже пол малыша какое-то время оставался тайной. А из-за того, что роды проходили в Греции, злопыхатели даже обвинили Марию в том, что та воспользовалась услугами суррогатной матери.

Однако, с течением времени Мария Миронова слегка оттаяла и рассказала публике: в 2019-м году она родила мальчика, которого назвала Федором. Отцом его стал бизнесмен по имени Андрей, в котором актриса души не чает и говорит о нем исключительно с придыханием.

Теперь, когда мальчику вот-вот исполнится четыре года, дочь Андрея Миронова смело делится его снимками в Сети. Вот и накануне 49-летняя Мария Миронова сделала публикацию в личном блоге, на которой показала младшего сына.



"Совершенно не похож на деда", – пришла к выводу одна из поклонниц актрисы, внимательно рассмотрев юного Федора.



Что же до фамильного сходства – каждый второй подписчик Марии Мироновой подметил то, как сильно она похожа на своего покойного отца. И с их мнением нельзя не согласиться.

Впрочем, даже сама Мария, говоря о внешности своих сыновей, подчеркивала в интервью, что ее старший сын Андрей невероятно напоминает своего покойного деда. Младший же – полон артистизма и обаяния, но растет точной копией Марии Мироновой.





