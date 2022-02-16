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Шоу-бизнес
"Звоночек звякнул": после долгой борьбы с раком Донцова вновь подверглась тяжелым испытаниям

"Звоночек звякнул": после долгой борьбы с раком Донцова вновь подверглась тяжелым испытаниям

69-летняя Дарья Донцова опять дала поклонникам повод тревожиться.
прочитано 368 раз

Дарья Донцова известна публике не только как создательница популярных детективов, но и как настоящий боец. Женщине пришлось долгое время бороться с тяжелым онкологическим заболеванием. 24 года назад рак едва не унес жизнь Дарьи, но, несмотря на прогнозы врачей, она сумела победить болезнь. Теперь же вновь пришли тревожные новости.

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Писательница стала гостьей программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Пока в Сети появился лишь анонс шоу, но уже из него ясно, что болезнь вернулась в семью Дарьи Донцовой.

"Звоночек звякнул," – поделилась писательница.

Дарья Донцова призналась, что после определенных новостей ей охватил настоящий ужас. Тем не менее, женщина не собирается сдаваться, она готова к тяжелым испытаниям, а вместе с ней и ее семья. Как подчеркнула Донцова, впадать в истерику у них не принято.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева расчувствовалась после слов своей знаменитой гостьи, но та даже нашла в себе силы успокоить блондинку.

"Лерочка, все хорошо, мы живы," – заявила Донцова.

Полный выпуск программы зрители канала НТВ смогут увидеть в ближайшую субботу – тогда и станет ясно, какие именно испытания предстоит пройти Дарье Донцовой на этот раз.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что опухоль Дарьи Донцовой рассосалась после поездки в святое место.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 17:14 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Ни о чем,кроме своего рака,говорить не может. Надоела...
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