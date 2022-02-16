"Звоночек звякнул": после долгой борьбы с раком Донцова вновь подверглась тяжелым испытаниям

Дарья Донцова известна публике не только как создательница популярных детективов, но и как настоящий боец. Женщине пришлось долгое время бороться с тяжелым онкологическим заболеванием. 24 года назад рак едва не унес жизнь Дарьи, но, несмотря на прогнозы врачей, она сумела победить болезнь. Теперь же вновь пришли тревожные новости.
Писательница стала гостьей программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Пока в Сети появился лишь анонс шоу, но уже из него ясно, что болезнь вернулась в семью Дарьи Донцовой.
"Звоночек звякнул," – поделилась писательница.
Дарья Донцова призналась, что после определенных новостей ей охватил настоящий ужас. Тем не менее, женщина не собирается сдаваться, она готова к тяжелым испытаниям, а вместе с ней и ее семья. Как подчеркнула Донцова, впадать в истерику у них не принято.
Ведущая шоу Лера Кудрявцева расчувствовалась после слов своей знаменитой гостьи, но та даже нашла в себе силы успокоить блондинку.
"Лерочка, все хорошо, мы живы," – заявила Донцова.
Полный выпуск программы зрители канала НТВ смогут увидеть в ближайшую субботу – тогда и станет ясно, какие именно испытания предстоит пройти Дарье Донцовой на этот раз.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что опухоль Дарьи Донцовой рассосалась после поездки в святое место.