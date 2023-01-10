"Это невозможно": стали известны подробности состояния Михалкова

77-летний Никита Михалков оказался госпитализирован со страшным диагнозом — коронавирус. Ранее, многие строили догадки, что случилось с мужчиной. Одни ссылались на возраст, другие говорили о заражении гриппом.
Оказалось, что автор фильмов "Раба любви" и "Утомленные солнцем" сам вызвал себе скорую помощь. Никита Михалков почувствовал недомогание, кашель и температуру. Он решил не заниматься самолечением, а сразу обратился в неотложку.
После резкого ухудшения состояния, Никита Сергеевич был помещен в московскую ГКБ, специализирующуюся на ковиде. Сейчас встретиться с режиссером лично невозможно, в реанимацию могут попасть только близкие родственники Михалкова. Так, режиссер Николай Бурляев говорит, что пока не виделся с другом. В больнице находится только семья.
"Напрямую пока нет, это невозможно, узнаю из своих источников. Знаю, что все уже нормально", — поделился с журналистами подробностями состояния Михалкова Бурляев.
По его словам, совсем скоро Никиту Михалкова переведут в палату. Он уже находится в сознании, а температура не вызывает опасений. Бурляев не сомневается, что режиссер обязательно поправится.