"Умрешь!": Безжалостная Сенчукова отправила на тот свет надоевшего Рыбина

Наталья Сенчукова не пожалела непослушного мужа.

Звездна пара счастлива в браке уже больше 30 лет. За это время возлюбленные стойко перенесли кучу испытаний. К примеру, четыре года назад стало известно, что супруги борются с онкологией, которая поразила их обоих. К счастью, сейчас Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин полностью здоровы, правда, для этого им пришлось скорректировать свой образ жизни.

К слову, певица начала работать над изменением привычек своего мужа еще раньше. В одно время ей надоели его постоянные перекусы, из-за которых солист "Дюны" прибавлял в весе. Тогда со стороны артистки началась жесткая и безжалостная борьба: какие только средства она не применяла, чтобы отучить любимого открывать холодильник и тянуться к еде по ночам.

Некоторые способы были очень пугающими. Наталья Сенчукова приклеивала на дверцы фотографии толстых людей со страшными подписями.

"Будешь есть ночью — станешь таким, как они, и умрешь“, – писала супруга Виктора Рыбина, условно отправив его на тот свет, если он не задумается о своем здоровье.

Потом певица клала в холодильник пластмассовую свинью, которая издавала звуки "хрю-хрю" при открытии дверцы. В конце концов, такие изощренные методы помогли, и артист сбросил 12 килограммов! Наталья Сенчукова к тому же заставила мужа бросить курить, а также напоминает ему о необходимости посещения врача.

