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Шоу-бизнес
"Какой-то мужик сзади": Изнасилованный в детстве Костюшкин снова пережил надругательство

"Какой-то мужик сзади": Изнасилованный в детстве Костюшкин снова пережил надругательство

Стас Костюшкин откровенно рассказал о неприятной ситуации из жизни.
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Пару лет назад экс-солист "Чай вдвоем" потряс народ своим откровенным признанием: со слезами на глазах он рассказал, что в детстве его изнасиловал парень. Очевидно, что для музыканта этот тяжелый момент стал настоящим унижением. Но, как оказалось, Стас Костюшкин и во взрослой жизни, бывало, страдал от неприятностей.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

На днях он вспомнил, как над ним, как над артистом, надругалась Лайма Вайкуле – и не раз! Будучи частью дуэта "Чай вдвоем", ему посчастливилось работать вместе с эстрадной певицей, которая, несмотря на тесное сотрудничество, все никак не могла запомнить его имя. При этом удерживать в памяти Дениса Клявера ей не составляло труда.

Так, вызывая ребят на сцену, подруга Аллы Пугачевой произносила имя партнера Стаса Костюшкина, а сам он выходил к зрителям не представленным. В конце концов музыкант подсказал Лайме Вайкуле, что его зовут так же, как и ее отца – легко ведь запомнить. Но хитрый способ в этом деле не помог.

Более того, спустя пару лет звезда просто-напросто начала игнорировать исполнителя хита "Женщина я не танцую". Во время одного из совместных выступлений она всячески взаимодействовала с Денисом Клявером, а вот на его партнера даже не смотрела.

"То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – поделился воспоминаниями Стас Костюшкин.

В итоге экс-солист "Чай вдвоем" сделал неутешительный вывод: Лайма Вайкуле просто не очень его любит. А вот у него к ней так и осталось теплое отношение, несмотря на пережитое унижение.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Стас Костюшкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 09:46 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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