"Какой-то мужик сзади": Изнасилованный в детстве Костюшкин снова пережил надругательство

Стас Костюшкин откровенно рассказал о неприятной ситуации из жизни.

Пару лет назад экс-солист "Чай вдвоем" потряс народ своим откровенным признанием: со слезами на глазах он рассказал, что в детстве его изнасиловал парень. Очевидно, что для музыканта этот тяжелый момент стал настоящим унижением. Но, как оказалось, Стас Костюшкин и во взрослой жизни, бывало, страдал от неприятностей.

На днях он вспомнил, как над ним, как над артистом, надругалась Лайма Вайкуле – и не раз! Будучи частью дуэта "Чай вдвоем", ему посчастливилось работать вместе с эстрадной певицей, которая, несмотря на тесное сотрудничество, все никак не могла запомнить его имя. При этом удерживать в памяти Дениса Клявера ей не составляло труда.

Так, вызывая ребят на сцену, подруга Аллы Пугачевой произносила имя партнера Стаса Костюшкина, а сам он выходил к зрителям не представленным. В конце концов музыкант подсказал Лайме Вайкуле, что его зовут так же, как и ее отца – легко ведь запомнить. Но хитрый способ в этом деле не помог.

Более того, спустя пару лет звезда просто-напросто начала игнорировать исполнителя хита "Женщина я не танцую". Во время одного из совместных выступлений она всячески взаимодействовала с Денисом Клявером, а вот на его партнера даже не смотрела.



"То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – поделился воспоминаниями Стас Костюшкин.

В итоге экс-солист "Чай вдвоем" сделал неутешительный вывод: Лайма Вайкуле просто не очень его любит. А вот у него к ней так и осталось теплое отношение, несмотря на пережитое унижение.