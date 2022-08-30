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Шоу-бизнес
"Все сжималось": Принужденный к сексу с парнем Костюшкин застонал с висящей мотней

"Все сжималось": Принужденный к сексу с парнем Костюшкин застонал с висящей мотней

Стас Костюшкин за свою жизнь пережил такое, что многим и не снилось.
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Оказывается, Стас Костюшкин в школе был влюблен в одноклассницу, которая даже оказала влияние на его мировоззрение. По словам певца, между ними была пропасть. Так, он был хулиганом и двоечником, а Таня – отличницей. Однако это не помешало ребятам полюбить друг друга. "Я смотрел на нее, у меня внутри все сжималось", – описывает артист момент первой влюбленности. Костюшкин заявил, что именно благодаря Тане он не пьет горячительные напитки. Ведь однажды он пообещал возлюбленной, что никогда не будет прикладываться к рюмке.

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Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Стоит отметить, что воспоминания детских лет омрачены ужасным событием. Не так давно исполнитель хиты "Женщина, я не танцую" признался, что был изнасилован неизвестным парнем. Когда ему было восемь лет, он в компании нескольких друзей пошел на заброшенный завод в поисках приключений. В какой-то момент к ним подошел незнакомец. Несмотря на то, что маленький Стас смог поначалу убежать, ему пришлось вернуться, так как преступник пригрозил ему расправой над товарищами.

К счастью, музыкант смог справиться с пережитым и стать успешным и знаменитым артистом. Певец активно гастролирует и делится моментами из жизни с пользователями Сети. Накануне он выложил кусочек своего выступления в Telegram-канал. На видео видно, как Костюшкин исполняет очередной хит, бойко пританцовывая. В какие-то моменты он аж начинал стонать в микрофон, охваченный экстазом от атмосферы концерта.

Многие подписчики обратили внимание на странный наряд звезды. Так, Костюшкин облачился в брюки с обвисшей мотней между ног. Несомненно, такие костюмы сейчас в тренде, однако оценили модный лук далеко не все. "У Стаса костюм, как будто по дороге у прохожих стащил", – написал один из фолловеров.

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Стас Костюшкин. Фото: Екатерина Цветкова/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 19:39 Источник: Telegram • Требует проверки
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