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Шоу-бизнес
"Как я люблю": изнасилованного парнем Костюшкина ублажили толпой

"Как я люблю": изнасилованного парнем Костюшкина ублажили толпой

50-летнему Стасу Костюшкину сделали приятно.
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Несколько лет назад Стас Костюшкин потряс публику откровенным интервью, в котором признался, что в детстве его изнасиловал парень. Артист со слезами на глазах вспоминал тяжелый момент. Многие оказали поддержку певцу, понимая, что заявить об этом во всеуслышание нелегко.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Благо, сейчас в жизни Костюшкина все хорошо. Он продолжает заниматься любимым делом и радовать поклонников своими новыми песнями. В настоящий момент по радио играет свежая композиция от певца "Останешься". С этой песней артист мечтает выступить на "Золотом Граммофоне" и получить заветную статуэтку.

Чтобы его мечта исполнилась, необходимо, чтобы песня оставалась на вершине музыкальных чартов как можно дольше. Толпа фанатов делает приятно Стасу и приводит его в хорошее расположение духа, голосуя за трек в Сети.

"Вы знаете, как я вас люблю, ценю и уважаю. На той неделе, когда вы подняли "Останешься" на семь строчек, и я это услышал в эфире, то мне безумно было приятно", – написал ублаженный певец в своем телеграм-канале.

Эта же песня прозвучит на ближайшем концерте Стаса Костюшкина. Певец выступит в Соль-Илецке Оренбургской области 9 июля.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 18:33 Источник: Telegram-канал "Стас Костюшкин / TEAM" ✓ Надежный источник
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