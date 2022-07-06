"Как я люблю": изнасилованного парнем Костюшкина ублажили толпой

50-летнему Стасу Костюшкину сделали приятно.

Несколько лет назад Стас Костюшкин потряс публику откровенным интервью, в котором признался, что в детстве его изнасиловал парень. Артист со слезами на глазах вспоминал тяжелый момент. Многие оказали поддержку певцу, понимая, что заявить об этом во всеуслышание нелегко.

Благо, сейчас в жизни Костюшкина все хорошо. Он продолжает заниматься любимым делом и радовать поклонников своими новыми песнями. В настоящий момент по радио играет свежая композиция от певца "Останешься". С этой песней артист мечтает выступить на "Золотом Граммофоне" и получить заветную статуэтку.

Чтобы его мечта исполнилась, необходимо, чтобы песня оставалась на вершине музыкальных чартов как можно дольше. Толпа фанатов делает приятно Стасу и приводит его в хорошее расположение духа, голосуя за трек в Сети.

"Вы знаете, как я вас люблю, ценю и уважаю. На той неделе, когда вы подняли "Останешься" на семь строчек, и я это услышал в эфире, то мне безумно было приятно", – написал ублаженный певец в своем телеграм-канале.

Эта же песня прозвучит на ближайшем концерте Стаса Костюшкина. Певец выступит в Соль-Илецке Оренбургской области 9 июля.