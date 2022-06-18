Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина

18 июня Юрию Соломину исполняется 87 лет. В жизни народного артиста и худрука Малого театра было много ярких ролей, больших достижений и невероятных событий, но самое главное – в ней была история настоящей любви.

Многие зрители знают Юрия Соломина благодаря фильмам "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо" и другим известным картинам. Однако прославился народный артист не только как творческая личность, но и как образцовый семьянин. Юрий Мефодьевич женился всего один раз и прожил в браке больше 60 лет, отметив бриллиантовую свадьбу. На свою будущую жену, Ольгу, актер обратил внимание при первой же встрече. А вот она заметила его далеко не сразу.

Будущие супруги встретились в театральном училище имени Щепкина. Впрочем, официально их знакомство состоялось только благодаря счастливой случайности. Однажды, опоздав на занятие по хореографии, Ольга присела на единственное свободное место – рядом с Юрием. Студент влюбился в красавицу с первого взгляда, а она была увлечена учебой и не сразу ответила ему взаимностью. К счастью, Соломин не отступил и смог добиться ее внимания.

Встретившись один раз, однокурсники почти не расставались. К четвертому курсу влюбленные расписались и скромно отметили важную дату в кафе наедине друг с другом. Денег на пышную свадьбу и красивые наряды и молодой семьи не было. Впрочем, как и на собственное жилье.

Вскоре после бракосочетания, в 1965 году, на свет появилась дочка Даша. Супруги жили в съемной квартире и не могли позволить себе няню для малышки, поэтому Ольга решила уйти из профессии и заняться домом. Это решение оказалось верным. Юрий начал добиваться успехов в карьере, а Ольга смогла посвятила себя развитию наследницы, у которой обнаружились музыкальные способности, и взрастила множество талантливых артистов в Щепкинском училище.

Какие бы взлеты и падения не переживал Юрий Мефодьевич, рядом неизменно была любимая жена. Они прожили в счастливом браке 60 с лишним лет, стали друг для друга поддержкой и опорой, вместе воспитали замечательную дочку. В 2018 году супруги отметили бриллиантовую свадьбу, а спустя год их разлучила смерть.

Потеряв любимую женщину, Юрий Соломин с трудом оправился от утраты. Отвлечься от мрачных мыслей ему помогла работа и семья. Дарья Соломина стала востребованной пианисткой, ее дочь, Александра, пошла по стопам мамы и тоже занялась музыкой. Помимо взрослой наследницы и внучки, у Юрия Мефодьевича есть двое замечательных правнуков: Федор и Юрий.