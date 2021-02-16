Соломин прервал молчание после госпитализации

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин вышел на связь после известия о госпитализации. Артист попросил поклонников не волноваться за него.

"Чувствую себя хорошо. Но подробности узнавайте в Малом театре", – отметил он.

О том, что Соломин попал в больницу, СМИ написали 16 февраля. У народного артиста обнаружили коронавирусную инфекцию. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что болезнь протекает у худрука не в тяжелой форме.

Юрий Соломин знаком россиянам по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Адъютант его превосходительства" и "Хождение по мукам". Артист занимает пост худрука Малого театра с 1988 года.