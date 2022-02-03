"Мы молодцы!": Муцениеце заговорила о возвращении Прилучного в семью

Кажется, в отношения разведенных Агпты Муцениеце и Павла Прилучного наконец-то идиллия.

Пара рассталась с грандиозным скандалом в 2020 году после девяти лет брака. И если раньше экс-супруги вообще не могли находиться рядом, то сейчас они проводят подозрительно много времени вместе.

Сначала они вместе с детьми отправились в Дубай, откуда поделились трогательным совместным снимком. А потом Прилучный и Муцениеце отмечали день рождения сына Тимофея. Поклонники звездной пары сразу стали предполагать, что актер наконец-то вернулся к своей бывшей жене, и они уже планируют новую свадьбу. Никто из участников этого любовного треугольника не комментировал ситуацию, в итоге пролить свет на происходящее решила Агата.

Звезда "Закрытой школы" призналась, что экс-супруги смогли выстроить адекватное общение без ругани ради своих детей, которые тяжело переживали развод мамы и папы. Но ни о каком воссоединении речи быть не может: закрыть глаза на былые обиды пока никто из них не готов.

"Но мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения", – рассказала Агата, добавив, что дети счастливы тому, что Павел, хоть и не надолго, но вернулся в семью.

Актриса призналась, что быть мудрой ради счастья детей ей помогает отключение эмоций. Хотя во время отдыха в Дубае ей это вряд ли удавалось, ведь Прилучный прилетел туда с Мирославой Карпович, однако об этом публика узнала не сразу.