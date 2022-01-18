Обиженная Муцениеце публично растоптала Прилучного: Главное разочарование в жизни

Любимая пара миллионов распалась около двух лет назад, но говорить об Агате Муцениеце и Павле Прилучном люди не перестали. В последнем интервью актриса затронула болезненную тему.

На них равнялись, в них верили, ими восхищались. Поклонники были уверены, что они – идеальная пара, а их дети – самые счастливые. К несчастью, и эта сказка оказалась вовсе не навсегда. В какой-то момент стало известно о публичных конфликтах возлюбленных, затем и о разводе. После Агата много обсуждала ситуацию, намекая на то, что в ее семье было домашнее насилие. Многие полагают, что Павел якобы мог изменить жене.

Через некоторое время стало понятно, что артист нашел экс-супруге замену. Павел Прилучный начал встречаться со звездой "Папиных дочек", Мирославой Карпович. Они долго пытались скрывать роман, но затем это стало невозможным. Известно, что она нередко общается с детьми пары и даже ездит с ними отдыхать, что ранее не очень нравилось их популярной маме.

И, если о Прилучном сейчас нередко можно увидеть не самые приятные слухи и догадки, то Агата Муцениеце с тех пор просто расцвела. Она стала сниматься еще больше, попробовала себя в фигурном катании и покорила страну, а также стала успешным блогером и организовала несколько собственных шоу. В последнем интервью артистка рассказала, что деньги не считает, но нередко мечтает о муже миллиардере. Знаменитость отметила, что хотела бы кататься на яхте и стать слегка спокойнее на тему собственного достатка.

Ведущий подкаста поинтересовался у артистки, что она может назвать главным разочарованием в своей жизни. "Прилучный!"– быстро ответила она и засмеялась. Развивать тему дальше они не стали. Известно, что сейчас бывшие муж и жена вместе отдыхают.