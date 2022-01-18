Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Вторник
18 января
Лента новостей
10:14
"Люблю Алису больше": мама Тимати рассказала об отношениях с внуками
10:10
В Москве мужчина избил мать и оставил ее умирать в квартире
09:48
Ипотека в 2022 году в России станет невыгодна: Аренда дешевле
09:46
Обиженная Муцениеце публично растоптала Прилучного: Главное разочарование в жизни
09:45
Не Неёлова: раскрыта настоящая фамилия известной актрисы
09:32
Скинула 30 кг и выскочила замуж за взрослого мужчину: какой выросла дочь Кончаловского
09:11
Россияне смогут получать компенсацию стоимости ОСАГО
09:07
Отбившая чужого мужчину Волочкова показала на камеру яйца
09:00
Порошенко устроил в суде политический цирк – политолог Сергей Быков
09:00
Россияне взвыли из-за внезапного ухода Манукяна
08:37
Раскрыты подробности состояния онкобольной Заворотнюк: Стало хуже
06:06
Крещенский сочельник: традиции и приметы 18 января
06:02
"Это не та Asti": новый хит Анны Дзюбы вызвал удивление
03:59
Дочь избавилась от бабушкиной квартиры, а сын угодил в грандиозный скандал: как живут дети Шукшиной
02:08
Зачем резко сдавшая Апина показала себя в кровати
23:59
К чему снится голубь
22:23
Монеточка лишилась квартиры из-за навязчивых журналистов
21:42
СМИ: канцлер Германии Шольц отказался поддерживать антироссийские санкции
21:33
Самойлова рассказала о нападении аллигатора: До сих пор в шоке
21:28
Готовятся к худшему? 85-летний Леонид Куравлев может не вернуться из реанимации
20:53
Политолог Мирзаян: вступление Украины в НАТО будет означать начало войны за Крым
20:40
"Был контракт на убийство": стало известно о покушении на Робби Уильямса
19:55
"Два яйца": Пригожин подсунул Шукшиной пошлое предложение
19:52
"Знал об ограблении": друг обвинил в краже 100 миллионов покойного Градского
19:18
В полиции объяснили странное поведение лишившейся 100 миллионов рублей вдовы Градского
18:45
"Это была жертва": всплыла новая грязная деталь из прошлого Прокловой
18:41
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
18:37
Появилось доказательство ограбления вдовы Градского: Попал на видео
18:35
Москвичам пообещали достроить еще два участка Большой кольцевой линии в 2022 году
18:09
Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным
18:01
Синоптик предупредил о неприятном погодном сюрпризе на Крещение
17:08
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
17:00
"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади
16:58
"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной
16:52
Кольцо за 1,5 миллиона: 59-летний актер "Солдат" женится на молодой спустя полгода романа
16:51
Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса
16:38
Выскочившая замуж Орлова оказалась одна на стройке: Тяжело и страшно
16:23
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:09
"Только лично": Почему финалистка "Битвы экстрасенсов" отказалась помогать людям
16:08
В Госдуме рассказали о еще одной пенсионной реформе
16:05
"Меня угрохаете окончательно": звезда "Склифосовского" не справилась с эмоциями перед Малаховым
15:55
"Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах
15:49
Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского
15:42
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
15:22
"Сейчас упаду": Исхудавшая Машная ошарашила россиян
15:18
"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину
14:49
Состояние тяжелобольного Куравлева ухудшилось: 35 процентов поражения легких
14:49
Прооперированного Митю Фомина заставили работать в день рождения
14:40
"Угроза на всю жизнь": Сгинувший из дворца принц Гарри нанес удар Елизавете II
14:37
Банщикова оправдалась за нелепый ляп в "Ищейке" и ответила на слухи о финале сериала
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Второй замок": Жирующие Пугачева и Галкин скупают элитную недвижимость
"Никакого Давы": Главный любимчик Киркорова с треском провалился
"Не в силах скрывать": жена сильно сдавшего Малахова выдала его тайну
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Обиженная Муцениеце публично растоптала Прилучного: Главное разочарование в жизни

Обиженная Муцениеце публично растоптала Прилучного: Главное разочарование в жизни

Любимая пара миллионов распалась около двух лет назад, но говорить об Агате Муцениеце и Павле Прилучном люди не перестали. В последнем интервью актриса затронула болезненную тему.
прочитано 184 раза

На них равнялись, в них верили, ими восхищались. Поклонники были уверены, что они – идеальная пара, а их дети – самые счастливые. К несчастью, и эта сказка оказалась вовсе не навсегда. В какой-то момент стало известно о публичных конфликтах возлюбленных, затем и о разводе. После Агата много обсуждала ситуацию, намекая на то, что в ее семье было домашнее насилие. Многие полагают, что Павел якобы мог изменить жене.

ПО ТЕМЕ

Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным

Всплыли кадры воссоединения Муцениеце и Прилучного: Карпович проиграла

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Через некоторое время стало понятно, что артист нашел экс-супруге замену. Павел Прилучный начал встречаться со звездой "Папиных дочек", Мирославой Карпович. Они долго пытались скрывать роман, но затем это стало невозможным. Известно, что она нередко общается с детьми пары и даже ездит с ними отдыхать, что ранее не очень нравилось их популярной маме.

И, если о Прилучном сейчас нередко можно увидеть не самые приятные слухи и догадки, то Агата Муцениеце с тех пор просто расцвела. Она стала сниматься еще больше, попробовала себя в фигурном катании и покорила страну, а также стала успешным блогером и организовала несколько собственных шоу. В последнем интервью артистка рассказала, что деньги не считает, но нередко мечтает о муже миллиардере. Знаменитость отметила, что хотела бы кататься на яхте и стать слегка спокойнее на тему собственного достатка.

Ведущий подкаста поинтересовался у артистки, что она может назвать главным разочарованием в своей жизни. "Прилучный!"– быстро ответила она и засмеялась. Развивать тему дальше они не стали. Известно, что сейчас бывшие муж и жена вместе отдыхают.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 09:46 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили

Артисту нехило досталось
Шоу-бизнес

"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади

Певец похвастался результатом
Шоу-бизнес

"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной

Певица выложила ужасающую фотографию
Сериалы

"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину

Актер раскрыл причину краха семьи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Житель Красногорска зарезал собутыльника в пьяной ссоре
В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+