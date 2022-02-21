Названы дата и место похорон умершего от ковида Невзорова

72-летний Борис Невзоров скончался 18 февраля. Коллега звезды театра и кино Тамара Михайлова рассказала о том, где будет упокоен актер.

Известие о смерти Бориса Невзорова шокировала россиян. Артист почти до последнего, несмотря на почтенный возраст, выступал в Малом театре и играл в кино.

По словам Тамары Михайловой, прощание со знаменитостью пройдет 24 февраля. Похоронят Бориса Невзорова на Троекуровском кладбище. Траурная церемония стартует в 11:00 там же.

Напомним, в последние дни жизни актер лежал в клинике. Он был болен коронавирусом. Но о его плачевном состоянии знали только его родственники и друзья. Коллеги и поклонники по сей день не могут поверить в смерть Бориса Невзорова.

У актера остались избранница Елена Хрипунова, сын Борис и две дочери — Полина от коллеги Анастасии Ивановой и Анастасия от нынешней возлюбленной. Настя родилась зимой 2020 года. Что оставил артист своим наследникам, неясно. Пока неизвестно, писал ли он завещание.

Как писали "Дни.ру", Борис Невзоров был популярным и очень талантливым актером. В его творческой копилке много ярких и интересных ролей, среди которых роли в фильмах: "Дурак", "Каменская", "Русь изначальная", "Марш Турецкого" и многих других.