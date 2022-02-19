"Больших денег нет": что оставил покойный Невзоров своим признанным и внебрачным детям

Общественности известно о трех официальных наследниках Бориса Невзорова. Актер рассказывал о сыне Борисе, дочери Полине и еще одной дочери Анастасии (все от разных браков), а также внебрачных детях, каких у него могло быть множество. По словам самого артиста, некоторые бывшие пассии утверждали, что родили от него ребенка.
Невзоров был благодарен этим женщинам за то, что те не пошли на телешоу доказывать родство и трясти с него деньги. Впрочем, претендовать было не на что, уверял актер. "Больших средств у меня нет", – отмечал он. Некоторое время артист владел квартирой в центре Москвы, но после развода с третьей женой Аллой Пановой решил продать недвижимость. Вырученные средства экс-супруги поделили пополам.
Своей последней избраннице Елене Хрипуновой Борис Георгиевич купил "двушку" в Московской области. Эти отношения не были зарегистрированы. Невзоров не смог поделиться нажитым со своим первенцем – мать запретила Борису общаться с отцом.
Невзоров никогда не отказывался от своих детей. В интервью он отмечал, что при необходимости готов помочь каждому своему ребенку.
Что оставил артист своим наследникам, неясно. Пока неизвестно, оставлял ли он завещание. Так или иначе, этот вопрос будет решаться по закону.
Напомним, Борис Невзоров скончался накануне. Он прожил 72 года. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.