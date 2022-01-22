Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей

Анастасия Макеева никак не прекратит войну с бывшей женой Романа Малькова.

Бизнесмен из Словении случайно познакомился с российской артисткой, когда был 17 лет в браке и имел четверых детей. Однако это его не остановило, он бросил семью и уехал за Анастасией. Вскоре Роман развелся с женой Светланой и заключил брак с Макеевой. Старший сын Малькова решил жить с отцом и мачехой.

Такой расклад событий Светлану не устроил, она начала настоящую войну с разлучницей. Много раз подавала в суд на Анастасию и на Романа. Борьба за детей и алименты длится до сих пор. Теперь Малькова заявила, что бывший супруг тайно общается с ней. "Я заблокирована у Романа. Видимо его жена узнала о том, что он пишем мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет это не просто так", – сообщила Светлана.

Анастасия крайне болезненно переживает конфронтации с бывшей своего мужа. Из-за стресса летом у нее случился нервный срыв, после которого пропал голос. На некоторое время Макеева даже выпала из рабочего процесса. Рецидив болезни случился на недавнем спектакле, когда артистка потеряла голос прямо на сцене и не смогла произнести свою реплику.

Ранее стало известно, что Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели элитную недвижимость в Турции, чтобы делать на этом деньги. Пара планирует сдавать квартиры и получать пассивный доход.