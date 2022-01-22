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Шоу-бизнес
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей

Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей

Анастасия Макеева никак не прекратит войну с бывшей женой Романа Малькова.
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Бизнесмен из Словении случайно познакомился с российской артисткой, когда был 17 лет в браке и имел четверых детей. Однако это его не остановило, он бросил семью и уехал за Анастасией. Вскоре Роман развелся с женой Светланой и заключил брак с Макеевой. Старший сын Малькова решил жить с отцом и мачехой.

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Анастасия Васильевна Макеева актриса

Такой расклад событий Светлану не устроил, она начала настоящую войну с разлучницей. Много раз подавала в суд на Анастасию и на Романа. Борьба за детей и алименты длится до сих пор. Теперь Малькова заявила, что бывший супруг тайно общается с ней. "Я заблокирована у Романа. Видимо его жена узнала о том, что он пишем мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет это не просто так", – сообщила Светлана.

Анастасия крайне болезненно переживает конфронтации с бывшей своего мужа. Из-за стресса летом у нее случился нервный срыв, после которого пропал голос. На некоторое время Макеева даже выпала из рабочего процесса. Рецидив болезни случился на недавнем спектакле, когда артистка потеряла голос прямо на сцене и не смогла произнести свою реплику.

Ранее стало известно, что Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели элитную недвижимость в Турции, чтобы делать на этом деньги. Пара планирует сдавать квартиры и получать пассивный доход.

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Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 15:36 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

гость11129
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Кому интересны новости про эту опущенную шваль Макакову!
Светлана
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Макеева пробила дно грязь кругом!!Никто уже не приглашает даже на шоу- так как она сплошное шоу!
Гость Элла
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За один год так опустить себя, потерять репутацию, вызвать волну неприязни- это просто уму непостижимо! Ничем не брезгует, разводит отчаявшихся от страшной болезни людей,идёт по костям к своим грязным целям - вот неполный перечень дел этой порочной актрисульки.Наверное, 20 лет ей удавалось скрыть от людей свою мерзкую сущность, только бывшие мужья знали об этом, но за последний год вся ее настоящая сущность проявилась в полной мере.Таким людям не место в искусстве и культуре
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