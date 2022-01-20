Оголившаяся на морозе Макеева плюхнулась в ледяную воду

Анастасия Макеева решила соблюсти крещенскую традицию.

Артистка опубликовала фото в купальнике на фоне сугробов, сообщив своим подписчикам о том, что планирует окунуться в прорубь. Позже Анастасия выложила видео, в котором показано, как для нее подготавливают прорубь, Макеева раздевается и спиной заходит в ледяную воду. Потом она с усилием плюхается в воду, крестится и выбегает, надевая теплый белый халат.

Своим фанатам актриса пожелала перезагрузки и избавления, как произошло с ней после ледяной возы в проруби. "Мне даже холодно смотреть", "Отважные вы, ребята! Я б ни за что не решилась", "Это так смело! ни разу не окуналась в прорубь! холодно!", "Сила духа и тела у вас на высоте!", "А я даже не мечтаю о таком, по колено захожу и так сдавливает ноги, что потом боль еще какое-то время невыносимая. Вы герои", "Как вы рискнули? Аж я замерзла", – написали комментаторы.

Ранее Анастасия Макеева попала в неприятность на сцене. У артистки прямо на спектакле пропал голос, она не смогла произнести свою реплику. Видео тут же разлетелись по Сети. Макеева сама опубликовала ролик и написала о случившемся в блоге. Поклонники предположили, что это были последствия болезни Анастасии, когда у нее от стресса пропадал голос и она заново училась говорить.