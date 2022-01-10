"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа

Анастасия Макеева гордится своей внешностью и не стесняется представать перед подписчиками без макияжа.

По словам Анастасии Макеевой, она наконец-то нашла свое счастье. Женщина влюблена, у нее есть работа, в которой она души не чает. Также актриса удовлетворена своей внешностью и считает себя красивой. Именно поэтому она не стесняется публиковать фотографии, не прибегая к помощи фильтров.

Накануне она как раз-таки опубликовала такой снимок, так как об этом долго просили фолловеры. Артистка сфотографировалась во время пути в Москву из Санкт-Петербурга. Женщина позирует, сидя в машине. Она заявила, что она довольная, хоть и уставшая. Также она отметила, что не красилась и не использовала фотошоп. Более того, Анастасия написала, что любит себя и кайфует от своего тела.

Поклонники восхитились как смелостью, так и внешностью Макеевой. Многие посчитали, что для сорока лет артистка выглядит молодо. "Очень естественно и красиво", "Настя, вы шикарная женщина. Вам всего лишь 20", "Очень милое лицо, без макияжа вам, настя, очень хорошо! Просто юная девушка", "Вы прекрасно выглядите".

Однако некоторые посчитали, что ничего особенного во внешности Макеевой нет. Более того, по мнению критиков, Анастасия выглядит изнуренной, поэтому лучше ей наносить макияж. "Очень уставшая, с косметикой, конечно же, лучше", – написал один комментатор.