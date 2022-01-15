Оконфузившаяся на сцене Макеева обратилась к Богу: Береги себя

Анастасия Макеева столкнулась с трудностями во время спектакля.

Недавно с Анастасией Макеевой произошел весьма неприятный инцидент. Она выступала в московском театре имени Моссовета. Прямо во время спектакля у артистки пропал голос, причем именно в тот момент, когда она должна была произносить свою речь. Видео сразу же разлетелось в Интернете.

Актриса не стала скрывать произошедшее и сама выложила фрагмент спектакля в свой "Инстаграм". Она решила поделиться с подписчиками своими эмоциями. Так, она отметила, что очень переживала из-за случившегося. Макеева написала, что это было непросто, но вполне предсказуемо. Женщина поблагодарила за поддержку мужа Романа Малькова и методики за помощь. Также она выразила благодарность Богу за покровительство.

Фолловеры поддержали артистку. По их мнению, Анастасия смогла выйти из сложившейся ситуации с гордо поднятой головой. "Настя, я уверена в вас на сто процентов. Вы лучшая", "Получилось просто восхитительно", "Ты сильная, ты сможешь все, береги себя", "Восхищаюсь, браво, много работаете", "Вы профессионал своего дела", "Вы настоящая актриса, я восхищаюсь вами".

Напомним, что в последнее время Макеева нередко оказывается в центре скандалов. Это началось после того, как она сошлась с Романом Мальковым. Мужчина ради звезды развелся с женой, у которой от него есть дети. Стресс серьезно отразился на здоровье артистки.