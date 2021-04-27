"Интересно заморозить яйцеклетки": 32-летняя Муцениеце хочет выбрать суррогатную мать

Новая программа натолкнула диву на размышления. Она поделилась откровениями.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце начала активно развиваться в Сети. Ее программа "Честный развод" набрала большое количество последователей, но позднее актриса посчитала, что проект себя исчерпал. Теперь звезда выпускает новое шоу "MamBook", в котором освещает вопросы материнства и отцовства, общается с коллегами и приглашает экспертов.

Последний выпуск был посвящен важной теме суррогатного материнства. В ходе эмоционального диалога о значимости процедуры, актриса сделала неожиданное заявление. "Мне интересно заморозить яйцеклетки!" – сообщила она. 32-летняя звезда хочет пройти через процедуру в молодом возрасте, чтобы иметь возможность позднее родить еще одного малыша и быть уверенной в том, что все пройдет успешно.

Агата Муцениеце отметила, что видит исключительно хорошие аспекты в услугах суррогатных матерей, ведь они делают людей счастливыми. Обстоятельства у людей бывают самые, и иногда это единственный шанс на рождение ребенка.

Артистка объяснила, что собирается заплатить деньги за процедуру "на всякий случай". Она отметила, что, возможно захочет родить в 45 лет. Тогда она готова сама лично выбирать суррогатную мать и мужа для того, чтобы ее малыш появился на свет.

