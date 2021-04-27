"Костлявая и злая": Прилучный с опухшим лицом вывел под руки иссохшую Карпович

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце заметно подурнел. То же самое говорят и о Мирославе Карпович, которая живет сейчас с актером.

На днях Павел Прилучный появился с Мирославой Карпович на премьере фильма "Девятаев". Пара впервые вышла в свет вместе. Однако фотографироваться они не стали. Актер напротив позировал фотографам с другими девушками. Это нимало удивило журналистов и поклонников. Со стороны пара выглядела разобщенной. Да и внешний вид прилучного и Карпович оставлял желать лучшего.

В последнее время актер все чаще появляется на людях с опухшим лицом. Мирославу Карпович тоже поносят на чем свет стоит. Актрису обвиняют в чрезмерной худобе и ужасном внешнем виде. То и дело в ее "Инстаграм" сыплются критические замечания о том, что она стала иссохшей и жилистой рядом с Прилучным.

"У Карпович взгляд как у моей знакомой, которая болела чем-то с щитовидкой. Та тоже такая худая (хотя ест), костлявая и очень злая (из-за гормонов щитовидной железы, которые не в порядке). Благодаря этим гормонам они худые, но злые как цепные собаки", – написали читатели "КП".

Что ж, фотографироваться с Мирославой Карпович Павел Прилучный не хочет, детей заводить тоже. Как ко всему этому относится сама актриса, одному Богу известно. Однако очевидно, что там, где женщину любят – она расцветает... Чего не скажешь о ситуации с "папиной дочкой". Стоит отметить, что и Агата Муцениеце рядом с Павлом Прилучным выглядела не ахти. После развода с актером она невиданно похорошела.



Напомним, Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным после обвинений его в пьянстве и побоях.